Haberler » Güncel » Ankara'da silahlı kavga 2 ölü, 2 yaralı - Haber

Ankara'da silahlı kavga 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da silahlı kavga 2 ölü, 2 yaralıANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:20
Ankara'da silahlı kavga 2 ölü, 2 yaralı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Mevlüt Y. (43), Şükrü Y. (37), F.Y. (24) İ.Y. (22), K.Y., yol üzerinde karşılaştıkları K.A. ve A.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda iki grup tabancalarını çıkarıp, ateş açtı. Olayda, Mevlüt Y., Şükrü Y., F.Y. ve İ.Y. yaralanırken, K.A. ve A.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, ardından da Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mevlüt Y. ve Şükrü Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada K.Y. yakalanırken, K.A. ile A.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara'da silahlı kavga 2 ölü, 2 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:01   Karadeniz'deki yangınlar 71 noktada sürüyor; 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:00   Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı - Haber
12:00   İsmet İnönü ölümünün 46. yılında mezarı başında anıldı - Haber
12:00   Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Haber
12:00   Lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
25.12.2019 12:07:08