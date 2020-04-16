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Ankara'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

16.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:44
Ankara'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde karşılaşan İbrahim Özmen (25) ile Oğuz Y. (33), alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özmen, yakındaki bir apartmana sığınmak istedi.

Apartmanın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen Özmen'e, Oğuz Y. tabancayla ateş etti.

Başına kurşun isabet eden Özmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Oğuz Y. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat, sokakta toplanan vatandaşlara dağılmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özmen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Özmen, Kahramankazan, Ankara, kavga, Güncel
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