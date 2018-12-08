08 Aralık 2018, 23:29
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Siyah Bir Otomobilden İnen Kimliği Belirsiz Şahıslar, Yolda Yürüyen 4 Kişiyi Taradı

Ankara'da cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, siyah bir otomobille gelen kimliği belirsiz silahlı şahısların saldırısına uğradı. Olay yerinde yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da bir otomobilden inen şahısların yolda yürüyen gruba açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

ARAÇTAN İNEN ŞAHISLAR, YOLDA YÜRÜYEN 4 KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.

2 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Çankaya,Polis,Ankara
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:29



YORUMLAR (28)
GLRMV: İlginc
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RAMAZAN: ülke 16 yılda ne hale geldi bu yetmez gibi birde milyonlarca ilkel cahil suriyeliyi milletin sırtına vurdular milleti aç işsiz koydular
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LİNEER CEBİR: E nolacak, bir tane bile akademik, bilimsel, mesleklerle alakalı program yok. Hep şiddet ve para, ihanet programları var, işte sonuçları.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Tebrikler büyük bir hızla Honduras ve Meksika olma yolunda ilerliyoruz
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