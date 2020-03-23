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Ankara'da sokağa çıkamayanlara kuryeli servis

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu.

23.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:12
Ankara'da sokağa çıkamayanlara kuryeli servis

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Başkan Yavaş koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal medya hesabından seslenenlek 'EvdeKal' çağrısında bulundu. Başkan Yavaş, 17 market ve şubelerinde görev yapmak üzere motosikletli kurye kiraladıklarını bu kapsama giren vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.

KURYELER İŞSİZ KALMAYACAK

Öte yandan, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'na bağlı kuryelerin ücretlerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi hem 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacak hem de bu süreçte kuryelerin işsiz kalmasının da önüne geçecek.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, "İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz. Şu dönemde tüm lokantalar ve birimler kapandı, motosikletli kuryelerimiz de işsiz kaldı. Şimdi en azından kuryelerimize evlerine günlük para götürebilecekleri iş fırsatı oldu" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Mansur Yavaş, Güncel

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