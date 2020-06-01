Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı

Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandıANKARA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, trafikte yoğunluk yaşandı.

01.06.2020 01:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:26
Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
ANKARA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, trafikte yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, Ankara'da hareketlilik yaşandı. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında trafik yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşların ise yürüyüş için dışarı çıktıkları görüldü. Öte yandan, polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçların 'yol izni' olup olmadığı kontrol edildi.
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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Ankara’da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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