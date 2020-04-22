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Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazarlarda yoğunluk

Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazarlarda yoğunlukANKARA'da, sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

22.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:32
Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazarlarda yoğunluk
ANKARA'da, sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Market önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, polis yoğunluğu azaltmak için çeşitli noktalarda uygulama yaptı.
Ankara'da ramazan ayı ve 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Yasağa saatler kala market ve pazarlara akın eden vatandaşlar, ihtiyaçlarını alarak 4 günlük süreç için hazırlık yaptı. Market önlerinde ise, sınırlı sayıda müşteri alındığı için uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren vatandaşlar alışveriş yapabilmek için uzun süre bekledi. Bazı marketler, müşterilerinin ateşini ölçerek içeri aldı.
'MARKET GİRİŞİNE AYAKKABILARI İÇİN DEZENFEKSİYON PLATFORMU'
Yasak öncesi yoğunluk oluştuğunu belirten market yetkilisi Erdoğan Akpınar, salgına karşı tüm önlemlerini aldıklarını belirterek, müşterilerin ayakkabılarını temizlemek için market girişine bir dezenfeksiyon platformu yerleştirdiklerini ve ateşi olanları içeri almadıklarını söyledi.
Ulus'taki sebze-meyve halinde de yoğunluk oluşmasına karşı önlem alındı. Polis ve zabıta ekipleri, halin girişini kapatarak içeri sınırlı sayıda vatandaş aldı. Polisler ayrıca hale gelen vatanlarda ateş ölçümü yaptı. Ankara’da sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazarlarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel , Haber
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