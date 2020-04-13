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Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası pazarda yoğunluk

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası pazarda yoğunlukANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Ulus Yeni Hal Pazarı'nda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk oluştu.

13.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:37
Ankara 'da sokağa çıkma yasağı sonrası pazarda yoğunluk
ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Ulus Yeni Hal Pazarı'nda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk oluştu.
Başkent'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün marketlerde, pazarlarda yoğunluk dikkat çekti. Özellikle Ulus Yeni Hal Pazarı, yoğun ilgi gördü. Koronavirüse karşı maske takarak önlem alan vatandaşlar, pazarda alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.
Maskesinin içine kağıt mendil koyarak, virüsten korunmaya çalışan müşterilerden Sadık Öztürk, pazarda sosyal mesafeye uymanın mümkün olmadığını söyledi. Öztürk, "Siz görüyorsunuz sosyal mesafeye uyan var mı? Burada uymanın mümkünatı yok. İnsanların korunduğunu da pek zannetmiyorum. Korunan kendine korunur. Korunmayan sana bana bulaştırır. Ben korunmak için mümkün olduğunca evden çıkmıyorum. Alışverişe çıkarsak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum" diye konuştu. Ankara’da sokağa çıkma yasağı sonrası pazarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Altındağ, Ankara, Ulus, Güncel
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