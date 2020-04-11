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Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar soluğu marketlerde aldı

Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar soluğu marketlerde aldı İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallara koştu.

11.04.2020 01:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:45
Ankara 'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar soluğu marketlerde aldı
ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallara koştu.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile solunum problemlerinin çok yaşandığı Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunun üzerine Ankara'da yaşayan vatandaşlar, açık olan market, manav ve bakkallarda yoğunluk oluşturdu.
Ankara'nın kalabalık ilçe ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, alınan 2 gülük sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketler ve fırınlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.
Kısa sürede çok sayıda kişinin bir araya geldiği marketlerde uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafenin korunması ise zorlaştı. Sıraya giren vatandaşlar hızlı bir şekilde alışverişlerini yaparken polis ekipleri de evlerinde olmayan vatandaşları yasağa uymaları şeklinde uyardı. Ankara’da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar soluğu marketlerde aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa
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