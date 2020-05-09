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Ankara'da sokaklar sesizliğe büründü

Ankara'da sokaklar sessizliğe büründüKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 şehri kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

09.05.2020 02:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:21
Ankara'da sokaklar sessizliğe büründü
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 şehri kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Başkent'te cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Ankara'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, saatin 00.00'ı göstermesiyle sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Yasağın ilk dakikalarında sokakta bulunan kişiler, uyarılarak evlerine gönderilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde hala dışarıda bulunan kısıtlama kapsamındaki kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor. Ankara’da sokaklar sesizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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