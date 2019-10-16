Ankara'da, 'Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı' düzenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele' günü kapsamında 'Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı' düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek çalıştayda, sosyal yardımlar konusunun, kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerden oluşacak komisyonlarda ele alınacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, çalıştay ile bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirerek, aralarındaki işbirliğini ve ortak çözüm üretme kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "'Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi', 'sosyal yardım programında yeni yaklaşımlar', 'sosyal yardım', 'sosyal hizmet ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi' ana başlıkları altında, sosyal yardım alanının çok boyutlu incelenmesi ve böylece geleceğe yönelik yeni hedef ve vizyonların ortaya konulması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk çalıştayın, sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesine de katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı.

ANKARA, -