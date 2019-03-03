Ankara'da Sporcuları Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı

ANKARA'nın Kahramankazan
ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 06.00 sıralarında Kahramankazan Akıncı gişelerine 2 kilometre kala meydana geldi. Mersin
'de düzenlenen Türkiye
Jimnastik Şampiyonası'ndan Bolu
'ya dönen ve içerisinde 22 kişinin bulunduğu Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolda kontrolden çıkıp, devrildi. Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu
(52) kaza yerinde hayatını kaybetti, 15'i sporcu 17 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Ankara
Kahramankazan, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA