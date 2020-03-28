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Ankara'da su faturalarında düzenleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm su konut aboneleri için Nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80'ni oranında geçici faturalandırılma yapılacağını duyurdu.

28.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:41
Ankara'da su faturalarında düzenleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm su konut aboneleri için Nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80'ni oranında geçici faturalandırılma yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yavaş, "İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara'da yaşayan hemşerilerim; hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmamız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

'SAYAÇ OKUMA VE FATURA DAĞITIMI DURDURULDU'

Başkan Yavaş'ın paylaştığı görselde ise, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Buna göre; tüm konut aboneleri için Nisan ayında, Şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırma yapılacaktır. Nisan ayında öğrenci evleri için geçici olarak faturalandırma yapılmayacaktır. İş yeri, ticarethane aboneliklerinde Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılamayacaktır. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır".


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

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