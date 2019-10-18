Haberler » Güncel » Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

ANKARA'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

18.10.2019 12:43Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

ANKARA'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik yapmak', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak', '5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa muhalefet etmek' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 15'inin yakalandığı, 4 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:15 Türkiye gönüllü teşekküller vakfı'ndan barış pınarı harekatına destek
13:15 Ukrayna'da türk kültür günleri başlıyor
13:15 Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
13:15 Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar
13:15 Hatay 'iskenderun gastronomi derneği' açıldı
13:10 (ÖZEL) Tel Abyad'da tek kalan Ermeni kilisesi SMO sayesinde güvende
13:15 Avrupa basını: "YPG'lilerin yarı devletleri Rojava artık yok"
18.10.2019 13:16:26