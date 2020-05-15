Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın zanlı tutuklandı

Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın şüpheli tutuklandı.

15.05.2020 02:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:06
Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.
Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.
Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti.
Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara’da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin’i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye’ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e ’Aracı’ eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır Haber
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Haber
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Haberler››Güncel››Ankara'da Suriyeli annenin bebeğini hastaneden kaçıran kadın zanlı tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:29: Lastiği patlayan otomobil, akaryakıt istasyonundaki markete girdi - Haber 02:22: Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı - Haber 02:12: Antalya'da iki mahallede kısmi karantina uygulaması - Haber 02:06: Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza - Haber 01:59: Cinsel içerikli kaçak ürünlerin saklandığı depoya baskın: 1 gözaltı - Haber 00:16: ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı - Haber 00:01: Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor - Haber 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber