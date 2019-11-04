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Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı.

04.11.2019 20:16Ankara'da Suriyeli üç DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı.
Yenimahalle'de bir markete geçen hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu biri kadın altı şüpheli adliyeye getirildi.
Soruşturma savcısı, şüphelilerden Ahmet S, Zeyneb S. ve Mahmut Ş'yi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcı, serbest bıraktığı diğer şüpheliler için ise hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.
Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda şüphelilerden üçünü tutukladı, diğerlerine ise adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen kablo, devre ve kumanda gibi malzemeler bulunduğu, ayrıca bir şüphelinin elinde TNT artığına rastlandığı öğrenildi.
Yenimahalle'de bir markete geçen hafta bırakılan el yapımı bomba maddi hasara yol açmıştı.

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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