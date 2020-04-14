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Ankara'da Suriyelilere Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapıldı

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Suriyelilere koronavirüsle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yaptı.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:20
Ankara'da Suriyelilere Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapıldı
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Suriyelilere koronavirüsle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı Ulubey, Önder ve Baraj Mahallelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yapılması gerekenlere ilişkin polis ve zabıta ekiplerince broşür dağıtıldı.
Türkçe ve Arapça basılan broşürleri alan mahalle esnafı da dükkanlarının camlarına yapıştırdı. Kovid-19 riskine karşı alınacak önemler anlatıldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına ilişkin bilgi verildi.
Ulubey Mahallesinden esnaf Muhammed Vail Sabuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada polisin ve belediyenin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
Sabuni, emniyet, belediye ve kaymakamlık personelinin salgının başladığı ilk günlerde gelip bilgilendirme yaptıklarını, yetkililerin esnafı, eldiven ve maske kullanılmasının önemi hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.
Türkiye'nin dünyada koronavirüse karşı en iyi önlem alan ülke olduğunu ifade eden Sabuni, "Amerikan'ın, İngiltere'nin İtalya'nın halini görüyoruz. En iyi önlemin Türkiye'de olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Zabıta, Güncel
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