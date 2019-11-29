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Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2)

'YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK'Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşüldüğü toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

29.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:52Ankara'da, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri görüşüldü (2)

'YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK'

Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşüldüğü toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. İlk 'de düzenlenen toplantının ikincisinin 'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır" ifadelerine yer verildi.



Dışişleri Bakanlığı, Cenevre, Ankara, Politika

Kaynak: DHA

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