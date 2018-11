Ankara'da Sürpriz Projelerimiz Var"

30 Kasım 2018 Cuma 23:11



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , sürpriz projeleri olduğunu belirterek, "Ankara'da insanların aklından geçip de ya şunlar da yapılsaydı dedikleri ne varsa inşallah o projelerin içinde göreceksiniz. Bire bir tarih verip yapacağız. Onları yapmaya bizim gücümüz yeter." dedi.Özhaseki, Sami Efendi Külliyesi'nde gerçekleşen AK Parti Yenimahalle İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantıya katılmadan hemen önce görüştüğünü anlatan Özhaseki, "Eğer bizler üzerimize düşeni yaparsak, onu orada tutarsak o hem bizim hakkımızı savunacak hem hizmet edecek hem dünyadaki tüm mazlumların hakkını gür sesle dünyaya ilan edecek." diye konuştu.Yenimahalle'yi sosyal belediyecilikle buluşturacaklarını dile getiren Özhaseki, "Gönül belediyeciliğiyle Yenimahalleli vatandaşlarımızın gönüllerini fethedeceğiz." ifadelerini kullandı.Salondaki katılımcıların "Ankara'ya hoşgeldin Sayın Başkanım" sloganlarına Özhaseki, "Yeni gelmedim Ankara'ya.... Ben zaten Ankaralıyım." karşılığını verdi."3 belediye senin olsun, 5 belediye benim olsun derdinde değiliz"AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı olarak Türkiye 'de bin 398 yerde belediye başkanlarını tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Özhaseki, doğru insanları belirlemek için gayret gösterdiklerini söyledi.Özhaseki, 31 Mart yerel seçimlerinde her zaman olduğu gibi güvenilir, ehliyetli kadrolara oy verileceğinin altını çizdi.Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Özhaseki, "Kendi aramızda, emin olun 3 belediye senin olsun, 5 belediye benim olsun derdinde değiliz. Gayretli, yerli ve milli insanların, bu ülkeye gönülden bağlı insanların hizmet etmesini arzu ediyoruz. Kafası başka yerlerde, bölücülük peşinde olanların iş başına gelmesini istemiyoruz. Bölücülerle ortaklık yaparak gizli gizli ittifaklar kuranlara karşı da bir arada durmaya azimliyiz." şeklinde konuştu."Yerinde dönüşüm olacak" Kayseri Belediye başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Özhaseki, bakanlığı döneminde kentsel dönüşümün ana kurallarını yazdıklarını dile getirdi.Yenimahalle'nin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Bir uçtan başlanması icap ediyor. Sonra da insanlarımızın oturabilecekleri, bize ait, mahalle kültürüyle donanmış yapıların yeni baştan yapılması icap ediyor. Allah izin verirse önümüzdeki dönemde bu mahallede bunu göreceksiniz. Yerinde dönüşüm olacak. Kimseyi dışarıya götürmeyeceğiz. Çok cüzi incitmeyen bir rakamla, burada herkesin evlerini yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Özhaseki, "Bunu yaygınlaştıracağız. Ankara'nın tüm kamu kuruluşlarına sonra da tüm mahallerine... O atıkların her birisi bir değer. Sokağa attığınız zaman başınıza bela ama ayrıştırdığınız zaman ekonomik bir değer bu." diye konuştu."Biz kendi kendimizle yarışıyoruz"Geçmiş dönemde belediyeciliğin ideolojik anlayışla yapıldığını, AK Parti'nin belediyecilikte bir çığır açtığını belirten Özhaseki, "94 adeta bir dönüm noktasıdır. Hizmet belediyeciliği başladı. O günkü sloganımız şuydu: 'Kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız, hizmet edeceğiz. Sadece hizmet', elhamdülillah dediğimizi yaptık. O tam takır kasalar parayla doldu. Her taraf hizmetle tanıştı." dedi.AK Parti'nin zaman içinde kendisini yenileyerek, sosyal belediyeciliği getirdiğini hatırlatan Özhaseki, birçok sosyal faaliyette AK Parti belediyelerinin öncü rol oynamaya başladığını söyledi.Bunun ardından marka şehirler döneminin başladığını anlatan Özhaseki, "Şimdi ise Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yeni bir çığır daha açıyoruz, gönül belediyeciliği. Yani biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizi zorlayan yok. Karşımızdaki partilerden siz de şunu yapsanız diyecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.Özhaseki, "Bizi takip edecekler merak etmeyin. Emin olun bu konuda her türlü açılımı yapan, yenilikleri ortaya koyan, şampiyon da zaten biziz. Onlar bizi takip ediyor. Takip ederken çok da komik duruma düşüyorlar ya neyse alışacaklar zaman içerisinde. Fakir fukaranın evine gidince ayakkabıyla baş köşeye oturmanın bir manası var mı? Adamcağızın evine girmişsin hiç değilse ayakkabını çıkar ya kapıda. Ramazan sofrasında diz kıracaksın, masa yok mu diye sormanın alemi yok." diye konuştu."Biz önden gideceğiz, bunlar da arkamızdan yavaş yavaş gelecekler"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin politikalarına işaret eden Özhaseki, "Bir dindarlaştılar, bizi solladılar. Kıskanmıyorum, dua ediyorum. Allah dindarlıklarını da daim etsin. Geri dönmesinler. Seçimden seçime yapmasınlar." dedi.Muhalefetten bazı isimlerin "Başörtüsüne karşı değiliz" açıklamalarını hatırlatan Özhaseki, "Sanki Anayasa Mahkemesinin kapılarında dilekçe verenler bunlar değildi. Benim kız kardeşlerimi ağlatanlar bunlar değildi sanki. Ama geldikleri nokta çok iyi. Ramazanda iftar sofralarına, fakir fukaranın evlerine gidiyorlar. İnşallah biz önden gideceğiz, bunlar da arkamızdan yavaş yavaş gelecekler. Öğrenecekler işi." dedi."Ankara'nın sokaklarını da karış karış bilirim"Ankara'nın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Özhaseki, "Şimdiye kadar o kadar çok proje yapıldı ki yapanlardan Allah razı olsun. Taşı taşın üzerine koyan herkesten Allah razı olsun. Hiç kimseyle kötü bir işimiz olamaz. Kötü bir şey de söyleyemeyiz zaten. Emeklere dua ederiz. Eğer bir hata varsa zaten Cenabıhak sorar onu." yorumunu yaptı.Şimdi yeni bir dönem olduğunu, yaşamın olduğu yerde ihtiyaçların bitmeyeceğini kaydeden Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:"10 sene sonra gelecek arkadaşlar yeni projeler söyleyecekler. Bu, eskilerin yapmadığı anlamına gelmiyor. Yeni yeni projelerle bizim ortaya çıkmamız gerekiyor. Şimdi o projeleri hazırlıyoruz. Sürpriz projelerimiz var. Ankara'da insanların aklından geçip de ya şunlar da yapılsaydı dedikleri ne varsa inşallah o projelerin içinde göreceksiniz. Bire bir tarih verip yapacağız. Onları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bilgimiz var zaten. Birikimimiz de var. Elhamdülillah siyasi gücümüz de var. Daralırsak Cumhurbaşkanımıza gideriz, arkamıza onu alırız, bu projelerin altından kalkarız. Hepsini yaparız. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde insanların önüne çıkıp ne söz vermişsem hepsini yerine getirmiş bir kardeşinizim. Burada da yıllardır yaşayan bir kardeşiniz olarak 2000'li yıllardan itibaren evimiz vardı burada. Her hafta buradaydık. Çocuklarım da burada okudu. Ankara'nın sokaklarını da karış karış bilirim. Bunu da herkes bilsin. Yüzümüzü ak tutarak, hepinizin duasını alarak 5 sene sonra önünüze çıkıp yüz akıyla 'Bize müsaade, hakkınızı helal edin' deriz inşallah.""Ankara'da da çok güzel projelerle halkın önüne çıkacağız"Öte yandan toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, ömrünün hizmetle geçtiğini vurgulayarak, "Allah'a hamdolsun şehircilik nedir biliyorum. Şehirlerin önceliği nedir biliyorum. İnşallah Ankara'da da çok güzel projelerle halkın önüne çıkacağız. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir tanıtımla, Ankara halkının beklemiş olduğu projelerin neler olduğunu tek tek sıralayacağız. Sonra şimdiye kadar olduğu gibi, o söz verdiğim neyse işte onu önümüzdeki 5 yıl içerisinde tek tek yerine getireceğiz. Çok ciddi bir ekip onu hazırlamakla meşguller, ben de onlarla birlikte gayret ediyorum." diye konuştu.Toplantıda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bir konuşma yaptı.