Ankara'da suya dikkat

Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken "Su içerken dikkatli olun" demesi ve Başkent'te son dönemde ishal ve kusma vakalarında artış görülmesi endişe yarattı. Doç. Dr. Seda Topçu, "Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi çok önemli, yine kapalı sular içilmelidir. Çeşme sularına dikkat edilmesi lazım" dedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı ise sudan kaynaklı bir salgın hastalığın olmadığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, bir eğitim araştırma hastanesine 500 vaka geliyorsa bunların yüzde 30'unun ishal hastaları olduğunu söyledi. Topçu, okulların açılması, yiyeceklerin açıkta satılması, hijyene dikkat edilmemesi gibi nedenle bu tür vakalarda artış yaşandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla birlikte özellikle çocuklarda kusma ve ishal gibi hastalıklar çok sık görülmeye başlıyor. Çocuklar, ebeveynleri olmadan okulda vakit geçirdikleri için temizlik kurallarına çok fazla uymuyorlar. El yıkamaya özen göstermiyorlar. Bu da bulaşın hızla artmasına neden oluyor. İshalli hastalıklarda denetimsiz, hijyenik koşullara uygun olarak hazırlanmamış besinlerin tüketilmesi, sanitasyona uygun olmayan su tüketilmesi buna neden olan en sık etmenlerden bir tanesi. Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi çok önemli, yine kapalı sular içilmelidir. Eğer kapalı su kullanılmıyorsa suların kaynatılarak içilmesi gerekir. Büyük damacanalar açık havada, sıcakta beklediyse bu çok önemli bir bulaş nedeni olabilir. Çeşme sularına dikkat edilmesi lazım, özellikle sonbahar ve kışın yağmur yağdıktan sonra şehir şebekesine karışan bir takım mikroorganizmalar oluyor, bu da çok önemli."

'SUDAN KAYNAKLI SALGIN YOK'

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ise Ankara'da sudan kaynaklı bir salgın hastalığın olmadığını söyledi. Bu salgının sudan kaynaklandığının hiçbir bilimsel veriyle açıklanmadığını anlatan Kınacı, "Özellikle sonbahar aylarında ishalde bir artış oluyor. Bu her yıl karşılaşılan bir olay. Biz her gün 1328 noktadan örnek alıyoruz. Bunları laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Bugün de alındı ve analiz ediliyor. Bu sonuçları her gün internet sitemizden yayınlıyoruz. Oradan her ilçeye göre girip bakabilirsiniz. Sularımız temizlikte, Türk standartları, Avrupa Birliği standartları, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları, hatta ABD standartlarını bile sağlıyor" dedi.

'HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BİR TESPİTİ YOK'

Kınacı, Ankara'da satılan sebzelerin hangi sularla sulandığını, pazarlarda sebze ve meyvelerin hangi sularla yıkandığını bilmediklerini söyleyerek, pazarlardan alınan sebzelerin dikkatlice yıkanıp, temizlenmeden tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Suları kendilerinin her gün denetlediğini söyleyen Kınacı, ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün de 1600 noktada numuneler alıp, testler yaptığını kaydetti. Kınacı, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezleri bu sonuçları bizimle paylaşıyorlar. Onların da şu ana kadar bir tespitleri yok" diye konuştu.

'DEPOLARIN TEMİZLENMESİNİ ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ'

Kınalı, evlerdeki depoların en az yılda bir kez temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu temizliğe genelde riayet edilmiyor. Bu depoların temizlenmesinin zorunlu olması için bir çalışma başlattık. Bundan sonra temizlenmesini zorunlu hale getireceğiz ve temizlenmesini sağlayacağız. Burada bina tesisatları da önemli, binaların iç tesisatları çok eski olabiliyor. Buradan sızıntılar olabiliyor. Bunların içerisinde bakteri türemiş olabiliyor. Bunun gibi birden çok faktör düşünülebilir. Bizim en fazla aklımıza gelen, bunu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarıyla da görüştük, onların da görüşü bu yönde. İyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden kaynaklanabileceği görüşü ağırlıkta. Bunlar iyi yıkandığında herhangi bir problem yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumali Kınacı ile röp.

-Doktor Topçu ile röp.

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -