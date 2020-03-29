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Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı

Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı Umreden getirilerek Ankara'da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının 'Korona virüs' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

29.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:48
Ankara 'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı
ANKARA - Umreden getirilerek Ankara'da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının 'Korona virüs' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'Korona virüs' salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart'ta umre'den Ankara'ya getirilen 3 binin üzerinde umreci Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.
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Ankara’da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının ’Korona virüs’ testleri pozitif çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Umre, Genel

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Ankara'da tahliye bekleyen umrecilerin bazılarının 'Korona virüs' testleri pozitif çıktı

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