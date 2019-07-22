Haberler» Güncel» Haber

Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.07.2019 15:57 Ankara



Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN 074 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 BGU 864 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Çoban, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, gelen iftaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Çoban, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Keçiören, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:56   Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı
17:56   Başkan Savaş, Asi Nehri'nde tekne kullandı
17:56   Orman yangını
17:53   Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi
17:53   Ev yangını
17:53   Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı Hafter birliklerine ait
17:53   Ferman Toprak klibinde bakın kimi oynattı