Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu

Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğuANKARA'da, kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle birlikte konut satışları artarken, tapu daireleri önünde kuyruk oluştu.

15.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:07
Ankara'da tapuda kampanya yoğunluğu
ANKARA'da, kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle birlikte konut satışları artarken, tapu daireleri önünde kuyruk oluştu.
Kamu bankalarının sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sunması, Başkent'te konuta ilgiyi artırdı. Konut satışlarındaki artış, tapu dairelerinde ise yoğunluğa yol açtı. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye kısıtla sayıda kişinin alınması nedeniyle kuyruk dışarıya taştı. Vatandaşlar, ateşleri ölçülerek ve dezenfektan sıkılarak içeriye alınırken, dışarıda sıra bekleyenlerin sosayl mesafe kuralını ihlal etmeleri dikkat çekti. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde, kampanyanın ardından yoğunluğun iki kat arttığı belirtildi. Tapu işlemlerini halletmek için bekleyen Haydar Karademir, 08.30'dan bu yana banka aracılığıyla kredili satış yapmak için beklediklerini söyledi. Karademir, "Alacaklarını söylüyorlar ama almıyorlar. Normalde randevulu satış yapanları alıyorlar. Bizim banka aracılığıyla olduğu için öyle bir şansımız yok. Bizi buradan sıradan alıyor, biz de istiyoruz ki 5 kişi randevuları alınca bir kişi de banka aracılığıyla geleni alsınlar. Burada insanlar 4 saattir bekliyor" dedi. Tahir Şenol, kamu bankalarının kredilerinden memnun olduğunu ve ilk evini aldığını söyleyerek, yeni evin işlemlerinin tamamlandığını ve tapuyu almak için beklediğini belirtti. Şenol, "Düşen konut kredisi faizinden yaralandım. 2'nci el ev olduğu için 0.74'le konut kredisi çektim. 'Böyle bir fırsatı kaçırmayalım' dedik. Kampanyadan çok memnun kaldım. Böyle bir faiz oranından dolayı da teşekkür ediyorum. Mutluyum, inşallah olmayanlara da ev almak nasip olur" dedi.
Kamber Bulut ise, "Tapu almak için bekliyorum. Konut kredileri orta sınıfa hitap eden oranlara geldi. Memnunuz. Genç bir oğlum var onu düşünerek böyle bir borca girdik. Vatandaş olarak hesaplı yapılan işlerden her zaman memnun oluruz" diye konuştu. Ankara’da tapuda kampanya yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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