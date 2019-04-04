Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Ankara
'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut
ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin alıcı olarak anlaştığı şüpheliler Ş.Y, Y.U, Y.K, Y.Ö, U.D ve Ç.G. Topçu Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.
Operasyonda Helenistik
döneme ait 3 bronz heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Jandarma, Ankara, Güncel
Kaynak: AA