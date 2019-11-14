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Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)

SERBEST BIRAKILDIAnkara'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:18Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)

SERBEST BIRAKILDI

'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Çağrı Ş.'nin şikayetçi olmadığı Seda Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Şener Çelik, dün Seda Ş.'nin doğum günü olduğunu belirterek, "Eşi Çağrı Ş.'yi de doğum günü kutlamaları için eve davet etmişler. Evde tartışma çıkmış ve aralarında kavga başlamış. Sonra Çağrı Ş. yaralı halde taksi durağına gelmiş ve ambulansla götürmüşler. Durağa geldiğinde ağır yaralıymış, taksi durağındaki arkadaşlar da yardım etmişler" dedi.

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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