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Ankara'da taşlı sopalı kavga:  3 yaralı

ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

25.09.2019 16:24Ankara'da taşlı sopalı kavga:  3 yaralı
ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, dün Sincan ilçesindeki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı. İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.


- Ankara

Ankara, Sincan, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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