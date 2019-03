Ankara'da 'Teknolojide Atılım ve Kariyer Zirvesi' Düzenlendi

Kaynak: DHA

– ATILIM Üniversitesi, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Yazılım Topluluğu işbirliğinde 'Teknolojide Atılım ve Kariyer Zirvesi' paneli düzenledi. Bu kapsamda, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle öğrencilerin bütün süreçlerde aktif olarak yer almaları amaçlanıyor. Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, dijitalleşmenin sektörler ve kariyer hedefleri üzerindeki etkilerini içeren konular ele alındı. Konunun uzman ve uygulayıcısı olan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı panel, 4-5-6 Mart tarihleri arasında devam edecek.'DİJİTALLEŞME TÜM SEKTÖRLERİ İLGİLENDİREN BİR KONUDUR'Panele katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç , öğrencilerin kendilerini yetiştirirken bugüne değil geleceğe bakarak analiz yapabilen insanlar olarak yetişmeleri gerektiğini vurguladı. Panelde teknolojiyi doğru kullanımda faydaları ve yanlış kullanımda ortaya çıkan problemlerin değerlendirildiğini söyleyen MEB Bakan Yardımcısı Denemeç, "Dijitalleşme tüm sektörleri ilgilendiren bir konu. Kaçınılmaz bir şekilde içerisinde olmamız ve eğitim sistemimize entegre etmemiz gereken bir husus. Bu anlamda teknolojideki gelişim ve değişim o kadar hızlı ki logaritmik olarak büyüyor. Dünyada ancak bu teknolojileri iyi öğrenip yerinde kullanarak rekabet edebiliriz" dedi.'MESLEKLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE FARKLI BAKIŞ AÇISINA DOĞRU İLERLİYOR'Dijitalleşmenin hem dünyada hem de Türkiye 'de en çok konuşulan konulardan biri olduğunu söyleyen Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, mesleklerin dijital dönüşüm ile farklı bir bakış açısına doğru ilerlediğini söyledi. Dijital dönüşüm ile öğrencilerin kendi mesleki geleceklerini planlayabilmeleri açısından bu konuyu seçtiklerini ifade eden Tefil, "Dijital dönüşümle beraber sadece Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz değil, üniversitemizdeki bütün öğrencilerimize hitap eden bir konu ortaya çıktı. Bu zirvede kamudan özel sektöre, sigortacılıktan insan kaynaklarına, sağlıktan endüstri 4.0'a kadar birçok konuda dijital dönüşümü ele aldık. Dijitalleşme ile yetkinlikler de değişmeye başladı, bu zirve ile yeni yetkinlikleri de konuşarak öğrencilerimize yol göstereceğiz. Öğrencilerimizin kendi yetkinliklerini hangi doğrultuda geliştirmeleri gerektiğini ve kariyer planlama süreçlerinde bu yetkinliklerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak noktasında bu konu önemli. Atılım Üniversitesi olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 'Teknolojide Atılım ve Kariyer Zirvesi'ni de her yıl tekrarlayarak güncel konularla öğrencilerimize yol göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.'YAZILIM HAYATIMIZIN HER YERİNDE VAR'Dünyada her şeyin yazılım üzerine ilerlediğini kaydeden Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Topluluğu Başkanı Şeyma Mintaş ise, şunları söyledi:"Günlük yaşantımızda bile telefonlarımızı yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Cep telefonları bizim için konuşma ve mesajlaşmanın haricinde günlük yaşantımızı birçok açıdan kolaylaştırıyor. Her alanda yaşanan dijital dönüşümü yakalayabilmek ve ülkemiz adına da fayda sağlayacağını düşünerek bu zirveyi düzenledik. Her ne olursa olsun, kişilerin mesleği hiç önemli değil, yazılım bizim hayatımızın her yerinde var. Bizim bu aşamada çok ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Her meslek açısından önem taşıyan bu konuda, eğitim sürecindeyken tüm öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini diliyorum." - Ankara