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Ankara'da terör operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen 'hendek operasyonu'nda, örgüt lehine yapılan eyleme katıldığı tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 9'u gözaltına alındı.

27.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:40Ankara'da terör operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen 'hendek operasyonu'nda, örgüt lehine yapılan eyleme katıldığı tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 9'u gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları kapsamında, PKK/KCK'nın 'ANF' isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016'da Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara ve ilçelerinde yapılan operasyonda, 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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