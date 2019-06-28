28.06.2019 18:19
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Ankara'da "Tokat Konağı" açılacak

Ankara

Başkentte açılacak "Tokat Konağı" adlı kültür merkezinde, Tokat'ın yöresel el sanatları ve yemekleri Başkentlilere tanıtılacak.

Başkentte açılacak " Tokat Konağı" adlı kültür merkezinde, Tokat'ın yöresel el sanatları ve yemekleri Başkentlilere tanıtılacak.
Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinden (BAŞTEK) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde kültür merkezi açılacak.
Çeşitli eğitim, seminer ve kursların yapılacağı "Tokat Konağı" adlı merkezde, Tokat'ın yöresel el sanatları ile yemekleri de yer alacak.
Merkezde, Tokat doğumlu şef Hüseyin Özer ve ekibi tarafından Tokat'ın yöresel lezzetleri ve yemek kültürü ile adabı muaşeret üzerine kurslar verilecek. Merkezde, kendini geliştirmek isteyen aşçılar için mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek.
Merkezin açılışı 30 Haziran Pazar saat 15.00'te yapılacak.
Kaynak: AA
Altındağ , Tokat , Güncel

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