Ankara'da toplu taşıma araçları düzenli temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.



EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüsler iç ve dış temizlenerek ilaçlanıyor. Otobüs içlerinin dezenfeksiyonu için insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı Tip-2 adlı ürün kullanılıyor. EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Erkan Tarhan, servis dönüşünde otobüslerin önce iç temizliğinin yapıldığını, belirli periyotlarla da dezenfekte işlemi uyguladıklarını belirterek, "Yolcularımızın daha temiz, daha ferah bir yolculuk yapması için her gün araçlarımız temizleniyor. Temiz bir yolculuk için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



"Toplu taşıma araçlarında öncelik toplum sağlığı"



EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Başkanlığı İş Güvenliği Uzmanı Didem Taylan da şu bilgileri verdi:



"EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet veren araçlarımızın sık sık dezenfeksiyonu ile otobüs iç ve dış temizliklerini yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından vatandaşlarımızın ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçlarımızı kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarımız devam ediyor. Kullanılan dezenfeksiyon ürünü Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfeksiyon ürünleridir ve insan sağlığına zararlı değildir."



Raylı sistemlerde de ilaçlama



Otobüsler kadar raylı sistemlerde de titiz bir temizlik ve ilaçlama çalışması yürütülüyor. Metro ve ANKARAY'da her ay düzenli olarak dezenfekte işlemi, her hafta da temizlik çalışması yapılıyor. Vatandaşlardan 153 ALO Mavi Masa'ya gelen şikayetleri anında değerlendiren temizlik ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale ediyor. Merdivenler, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarının tamamı temizlenirken, kirlilik oranları da ölçülüyor.



"İnsan sağlığı bizim için çok önemli"



Dezenfeksiyon çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Vektörle Mücadele Kontrol Amiri Dr. Hatice Bayraktar, "Her ay ilaçlama çalışmamız var. Özellikle raylı sistemlerde insan popülasyonunun fazla olmasından dolayı Mavi Masa'ya ve bizim merkezimize ulaşan şikayetleri değerlendirerek, ilaçlama çalışmalarını daha sık yapmaya gayret ediyoruz. İnsanların ve kirlilik yükünün çok olduğu bir alanda sık aralıklarla yapılan dezenfeksiyon mücadelesinin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro Destek Hizmetler Şube Müdürü Zeliha Kaya da, temizlik çalışmalarını günlük ve haftalık olarak yaptıklarını söyleyerek, "Hijyen önceliğimiz. Daha temiz bir ulaşım için çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

