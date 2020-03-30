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Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı yüzde 84 azaldı

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma aracı kullanımının yüzde 84 azaldığı açıklandı.

30.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:51
Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı yüzde 84 azaldı

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma aracı kullanımının yüzde 84 azaldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yoğun temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla; EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan, alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı gözlemlenirken, toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında 2-27 Mart tarihleri arasında yüzde 84 oranında azalma yaşandı. Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakam 27 Mart'ta 271 bin 782'ye kadar düştü.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart, Güncel
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