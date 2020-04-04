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Ankara'da toplu taşımada maske uygulaması başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu şekilde bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğu, Ankara'da toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlandı.

04.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:42
Ankara'da toplu taşımada maske uygulaması başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu şekilde bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğu, Ankara 'da toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlandı. Belediye, hazırlıksız olan vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıttı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan ek tedbirler kapsamında pazar yerleri ve marketler gibi toplu şekilde bulunulan alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Maske uygulaması, Başkent'te toplu taşıma araçlarında bu sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de hazırlıksız olan vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıttı. Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan ve maskesi olmayan yolcular, belediyenin dağıttığı maskeleri alarak, araçlara bindi.

'TEDARİKSİZ VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, toplu bulunulan tüm alanlarda maske takılması zorunluluğunu hatırlatarak, "Biz bu karara hazırlıksız yakalanan vatandaşlarımız için ücretsiz maske uygulaması başlattık. Geceden itibaren sadece otobüslere değil, bütün toplu taşıma araçlarına, minibüs ve metrolar da dahil olmak üzere evinde olamayan ve tedariksiz olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için maske dağıtıyoruz. Otobüslerde kart okuyucunun yanına, metrolarda da turnikelere yeteri kadar koruyucu maske koyduk. Vatandaşlarımız da bu maskeleri alıp kullanabilecekler. Fakat her vatandaşa bir maske uygulaması değil bu. Maskesi olan vatandaşımızın kendi maskelerini takmasını istiyoruz. Biz tedariksiz olan vatandaşımız mağdur olmasın diye uyguluyoruz bunu" ifadelerini kullandı.

'ANKARA HALKINI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Mustafa Koç ayrıca, sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki gençlerin akıllı kart kullanımını durdurduklarını ifade ederek, "Süreç sona erdiğinde kartları tekrar açılabilecek ve kullanabilecekler. Biz en kötü ihtimalleri bile düşündük. Bunu başkanımız da açıkladı. 6 ay yetecek gıda stokundan temizlik malzemesi stokuna kadar hepsine sahibiz ve hazırız. Maske ve eldiven malzemeleri de yeteri kadar var. Ankara halkını mağdur etmeyeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Politika
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