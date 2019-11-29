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Ankara'da trafik kazaları: 3 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:52Ankara'da trafik kazaları: 3 yaralı
'nın ilçesi yakınlarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara- D-750 karayolunda Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören Mahallesi ile Yanıkköy Mahallesi arasında saat 13.00 sıralarında iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda 06 PTB 58 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje düştü. Plakası belirlenemeyen diğer araç da yine yolun kaygan olmasından dolayı kaza yaptı. Meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk etti. - ANKARA

Kızılcahamam, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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