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Ankara'da trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Ankara'da park halinde bulunan kamyona çarpan araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere, toplam 2 kişi yaralandı.

03.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:50Ankara'da trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı
'da park halinde bulunan kamyona çarpan araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere, toplam 2 kişi yaralandı.
Olay, Ankara'nın İlçesinde bulunan Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 YFR 25 plakalı otomobil, Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde Kırkkonaklar istikametine seyrettiği sırada kontrolden çıkarak park halinde bulunan 06 EA 806 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.
(İHA)

Şemsi Tebrizi, Çankaya, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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