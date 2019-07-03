03.07.2019 00:35
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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Mevkiinde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BDV 625 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Mehmet Emin K. kontrolündeki 63 VA 886 plakalı çekiciye bağlı 63 K 7609 plakalı yarı römorka çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 BDV 625 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Y.'nin yaralandığını, aynı araçtaki yolculardan Gülsüm M. 'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Mustafa Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı. Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
Kızılcahamam, Ankara, 3. Sayfa

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