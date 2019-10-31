Haberler » Güncel » Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

31.10.2019 15:02Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Serhat Kocabay'ın (31) kullandığı 06 BNY 982 plakalı motosiklet, Kalender Korkmazer'in (64) kullandığı 06 DG 9554 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Serhat Kocabay ile araçtaki Sarıgül Korkmazer (64) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kocabay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkmazer'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Spor bocce volo milli takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
15:36 Karlıova Devlet Hastanesinde TDL odası kuruldu
15:36 Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı
15:36 Dışişleri Bakanlığı: "Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul...
15:36 Turkcell'in 5G altyapısı ilk kez Trabzonspor stadında
15:35 Fadıloğlu, öğrencilerle 'temizlik' konusuna dikkat çekti
15:35 İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil öldü
31.10.2019 15:37:28