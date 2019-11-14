Haberler » Güncel » Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

14.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:36Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu istikametine seyir halindeki C.A. idaresindeki 06 FZ 3829 plakalı kamyonet, Karapürçek mevkisinde Ö.İ. yönetimindeki 19 FH 972 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan B.K, hayatını kaybederken, sürücüler C.A. ve Ö.İ. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI: 7 ÇOCUK YARALANDI
19:05 "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri
19:00 Kayseri'de iç acıtan görüntü
19:00 Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılacak
19:04 Design Week Turkey
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:10:22