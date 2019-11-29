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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:11
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan Karayollarına ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, Beypazarı Çayırhan istikametinde Solta Boğazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek devrildi. Araç sürücüsü Süleyman Çetin makinenin altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araç altında kalan sürücünün cansız bedeni çıkartıldı. Çetin'in naaşı Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Evren Tekin/İHA)
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Süleyman Çetin, Nallıhan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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