Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarparak akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ehlibeyt Mahallesi Mevlana
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ufuk D.'nin kullandığı 34 BMA 224 plakalı otomobil, Balgat
mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Selahattin G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan araç, sürüklenerek akaryakıt istasyonuna girdi. Hurda yığınına dönen 34 BMA 224 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk D. ile yolcular Çelebi
Ş., İsa A. ve Ercan K. yaralandı. Devriye görevindeyken kazayı gören trafik polisleri, yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bilkent Şehir Hastanesi
ile Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
34 BMA 224 plakalı otomobilin içinden çıkan bira kutuları dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç geçişine kapandı. Polis
ekipleri, yol üzerinde trafiği yavaşlatmak için önlem aldı. Kazaya karışan iki otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Çankaya, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA