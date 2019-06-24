24.06.2019 09:05
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Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

Ankara

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ankara 'nın Altındağ ilçesinde iki meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 381. Cadde ile 397. Cadde kesişiminde meydana geldi. Mehmet Emin S. yönetimindeki 66 AAH 062 plakalı otomobil ile Mesut Mert Ö. yönetimindeki 06 FUF 76 plakalı aracın çarpıştığı kazada 6'sı ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Altındağ , Ankara , Güncel

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