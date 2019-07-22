Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı

ANKARA'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yiğithan D. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yol kenarlarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Görüntülerdeki kişinin Yiğithan D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi'ndeki evine şafak vakti operasyon düzenledi. Yiğithan D., özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 dolu fişek ele geçirildi. 'Kasten yaralama', 'kadına şiddet', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'otodan hırsızlık' gibi 13 çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak: DHA