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Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgası: 1 ağır yaralı

ANKARA'da TIR sürücüsü, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden kavga ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

24.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:13Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgası: 1 ağır yaralı

ANKARA'da TIR sürücüsü, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden kavga ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay saat 17.00 sularında Samsun yolu üzerindeki Turgut Özal Bulvarı, Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YA 6072 plakalı TIR sürücüsü ile 06 HE 0387 plakalı otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Karapürçek yol ayrımında araçlarından inen tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü çıkan kavgada, saldırıya uğradığı kişi veya kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan TIR sürücüsünü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı iddia edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Karapürçek, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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