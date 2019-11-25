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Ankara'da traktörün altında kalan kişi öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu kişi, traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

25.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22Ankara'da traktörün altında kalan kişi öldü
'nın ilçesinde bir çiftlikte çalışan uyruklu kişi, traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avcıova Özlü Yaylası mevkisinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Yusuf Arab (40), arkasına su tankeri bağlamak isterken hareket eden 18 LH 157 plakalı traktörün altında kaldı.
Olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yusuf Arab'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Arab'ın cenazesi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afganistan, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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