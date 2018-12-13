Ankara'da Tren Kazası (14)

Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasında son tespitlere göre biri makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Ankara Valiliği
tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz
istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."
Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor
Öte yandan, Yenimahalle
Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.
Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.
Ankara'da tren kazasıAnkara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptıKaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildiOlay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis
, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı. Sabah
saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi.
Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Marşandiz,Makinist,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 10:17