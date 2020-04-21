Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına destek veriyor.

21.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:52
Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gönüllüleri, Ankara 'nın Polatlı ilçesinde 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına destek veriyor.
TÜGVA Polatlı İlçe Temsilcisi Şükrü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polatlı İMKB Ortaokulunda 3D yazıcıyla siperlik üretimine başladıklarını belirtti.
Üçer kişi nöbetleşe çalışarak günde 15 siperlik ürettiklerini anlatan Çelik, "Dün faaliyete başladık. Burada özel bir hastanemize 15 tane hediye ettik. Daha büyük kapasiteli ve hızlı makinelerin sağlanması halinde daha fazla siperlik üretebileceğiz." dedi.
Gönüllü Erman Ülker, amaçlarının sağlık çalışanlarına ve emniyet teşkilatına destek vermek olduğunu belirterek, "Onlar bizler için sahada canlarını ortaya koyuyor. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa Türkiye gençleri olarak yapmayı istiyoruz. Allah'ın izniyle bu faaliyetleri sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.
Gönüllü Berat Önal ise sağlık çalışanlarının salgına karşı verdikleri mücadeleden çok etkilendiklerini dile getirerek, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak ne kadar destek çıkabilirsek bizim için o kadar güzel olur. Bunun için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polatlı, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da TÜGVA gönüllülerinin yüz koruyucu siperlik mesaisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Eski Şalpazarı Belediye Başkanı Hüseyin Hasan Cengiz son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:34: "Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi" hazırlık toplantısı yapıldı - Haber 15:34: Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı 4 damarına stent takıldı - Haber 15:34: Ruanda Kovid-19'la mücadele için ventilatör üretti - Haber 15:32: Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber