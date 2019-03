Ankara'da Türk Müziği, Caz ve Klasik Müzik Rüzgarı Esti

Uluslararası ödüllü piyanist ve piyano öğretmeni Zena (Kseniia Prostitova) ve genç piyanistler Arda Büyükgüral ve Özgür Haran'ın sahne aldığı resitalde, dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaran piyanistler, geçmişten günümüze en sevilen eserleri büyük bir başarı ile sergilediler.

Piyanoyu konuşturan piyano virtüözü Zena (Kseniia Prostitova)'nın sanat yönetmenliğinde, seçilmiş program, klasik müzik eserleri ile açıldı ve günümüz eserleri ile son buldu. Zena (Kseniia Prostitova) her zamanki gibi sahneye çok yakıştı ve büyüleyici bir performans sergiledi. Konserden en büyük dikkat çeken ayrıntı, yıllarca sahnelerde yüzlerce resital ve orkestralar ile solist piyanistlik yapan Zena (Kseniia Prostitova)'nın sahnesini paylaştığı, öğrencileri olan genç piyanistlerin, seyircilerden de yoğun alkışlarla takdir gören performanslarıydı. Ankaralı müzik sevenlerin müziğe doyduğu bu gece de Zena (Kseniia Prostitova)'nın bestesi "İzmir Marşı", Arda Büyükgüral'ın Golden Key müzik festivalinde ödül aldığı "Mysterious" ve Özgür Haran'ın bestesi "The Darkness in Üsküdar" Ankara'da ilk kez profesyonel bir konserde seslendirildi.

Türkiye İşlenmemiş Cevherlerle Dolu

Konu ile ilgili olarak usta piyanist Zena (Kseniia Prostitova) "Türkiye sanat alanında muhteşem bir potansiyele ve cevhere sahip. Birçok ülkeden iş teklifi alıyorum ama hepsini nazik bir dille reddediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, sanat ve eğitimci kariyerime de burada devam etmekte kararlıyım. Türkiye güzel insanların ülkesi. Kendimi evimde hissediyorum. Öğrencilerim Arda Büyükgüral ve Özgür Haran fırsat tanındığında neler yapabileceklerini bugün gösterdiler ve beni çok gururlandırdılar. Yolun başındaki bu gençlerin cesaretlendirilmeye ve desteğe ihtiyacı var. Türkiye işlenmemiş cevherlerle dolu, bu topraklar maden gibi yetenekli gençlere sahip, iyi bir eğitimle uluslararası alanda söz sahibi, birinci sınıf sanatçılar olmaları kaçınılmaz. Bunu başarmakta aslında sanıldığı kadar zor değil." dedi.

