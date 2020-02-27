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Ankara'da Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi sona erdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Rus heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin, 'Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

27.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:52Ankara'da Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi sona erdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Rus heyeti ile yapılan görüşmeye ilişkin, 'Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde durulduğu' açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bir süredir 'da bulunan Rus heyeti ile yapılan 'İdlib' görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı" denildi.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergev Verşinin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexander Lavrentiev, Rusya Federasyonu askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan heyetler yer aldı.

Haber:  ANKARA,



Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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