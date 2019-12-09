Ankara'da "Bul karayı al parayı" adı verilen oyunla vatandaşları dolandıran "üçkağıtçılar"a operasyon yapıldı. Polisler "joker" adını verdiği operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı, 1'i ev hapsine alındı. "Üçkağıtçı"ların yöntemi ise usta oyuncu Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü adlı filminde geçen bir sahneyi akıllara getirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde 'üçkağıt tezgahı' açarak vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti.

KOD ADLARI DİKKAT ÇEKTİ

Grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren 'iknacı', polisi gözetleyen 'gözcü', kazanıyormuş gibi gösterilen 'oyuncu', kağıtları dizen 'üçkağıtçı' ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran 'uğurlayıcı'dan oluştuğu tespit edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ev hapsine alındı.