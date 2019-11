Ankara'da "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" resepsiyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, " Filistin 'in haklı davasına verdiği desteği ve Filistin halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecek olan ülkemizin en büyük arzusu, Filistin'in uluslararası camia içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri almasıdır." dedi.Filistin Devleti Büyükelçiliği tarafından, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Temsilciliği ve Arap Devletleri Ligi Ankara Misyonu'nun katkılarıyla "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" resepsiyonu düzenlendi.Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen resepsiyona, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Burda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Filistin'in haklı davasına verdiği desteği ve Filistin halkıyla dayanışmasını kararlılıkla sürdürecek olan ülkemizin en büyük arzusu, Filistin'in uluslararası camia içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.Turhan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" dolayısıyla BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a gönderdiği mektubu okudu.Mektupta şu ifadeler yer aldı:"Bugün dünyada adaletsiziliğin en çok yaşandığı, hissedildiği ve sıradanlaştığı bölgelerin başında İsrail işgali altındaki Filistin toprakları vardır. Filistinlilerin güvenlik ve özgürlük dahil en temel hakları tüm dünyanın gözü önünde gasp edilmektedir. Bölgede kalıcı barışın teminatı olan iki devletli çözüm anlayışı son dönemde benzeri görülmemiş şekilde tehdit altındadır. İsrailin hukuk tanımayan işgal, zulüm ve yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin tek taraflı tutumları da barış umutlarını dinamitlemektedir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması bir tercih değil mecburiyettir."Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da Türkiye'ye Filistin halkının yanında olduğu için teşekkür ederek, ABD'nin İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına verdiği desteği ise eleştirdi.Mustafa, "ABD'nin İsrail işgaline sınırsız desteği İsrail'i masum Filistinlilere karşı saldırılarını teşvik etmektedir. ABD, dünyada güvenlik ve barışı sağlaması gerektiği yerde, ahlaki ve hukuki sorumluluklarından kaçmaktadır." diye konuştu.Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu'na "Dostluk Nişanı" takdim edildi.Resepsiyonda Büyükelçi Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı temsilen Kudüs Başkonsolosluğu görevinde bulunmuş olan Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu'na, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkıdan dolayı Dostluk Nişanı takdim etti.Büyükelçi Türkoğlu da "Bilge" olarak nitelediği Mahmut Abbas'a teşekkürlerini iletirken, Filistin'deki işgalin sona ermesinin, dünya barış ve güvenliğine önemli katkıda bulunacağını dile getirdi.Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma GünüBundan 71 yıl önce aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarında kendisine meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı iki kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.BM, dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemelerini istiyor.BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.