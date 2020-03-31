Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü

Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğu azaltmak amacıyla İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

31.03.2020 01:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:11
Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü
Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğu azaltmak amacıyla İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğun azaltılması amacıyla bir başka öğrenci yurduna nakledildi.

Umreden dönen ve 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle karantina süreleri uzatılan vatandaşlardan 256'sı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 14 otobüsle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlar, polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde nakledildi.

Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu kişiler, 3 erli olarak otobüslerden indirilerek tekrar yapılan sağlık kontrollerinin ardından her oda da tek kişi kalacak şekilde öğrenci yurduna yerleştirilecek. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Umre, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:42: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a çıktı - Haber 01:41: Vali Memiş'ten "Erzurum'da karantina altına alınan yer yok" açıklaması - Haber 01:36: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 01:36: KARAMAN KKTC'den getirilen 332 kişi daha Karaman'da karantinaya alındı - Haber 01:31: Ankara'da gözlem altındaki 256 kişi başka yurda sevk edildi - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor