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Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü

Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğu...

31.03.2020 01:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:46
Ankara 'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü
ANKARA - Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğu azaltmak amacıyla İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na nakledildi.
Umre dönüşü Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 15 Mart'tan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinada tutulan vatandaşlardan bir kısmı, yoğunluğun azaltılması amacıyla bir başka öğrenci yurduna nakledildi.
Umreden dönen ve 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle karantina süreleri uzatılan vatandaşlardan 256'sı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 14 otobüsle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı.
Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlar, polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde nakledildi.
Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu kişiler, 3 erli olarak otobüslerden indirilerek tekrar yapılan sağlık kontrollerinin ardından her oda da tek kişi kalacak şekilde öğrenci yurduna yerleştirilecek.
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Ankara’da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Umre, Genel

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Ankara'da Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların bir kısmı başka yurda götürüldü
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